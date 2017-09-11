Yaz Spor Okulu Sertifikaları Verildi

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okullarına katılan 41 bin 416 kursiyere sertifikaları verildi.



Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından, İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları, "Bu Yaz Mutlaka Spora Başlamalısın" sloganı ile Antalya ve 19 ilçesinde, 5-18 yaş aralığında çocuklara çeşitli branşlarda açıldı.



Toplam 41 bin 416 çocuk, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, aikido, atıcılık, artistik cimnastik, atletizm, badminton, boks, ritmik cimnastik, bisiklet, bocce, eskrim, golf, güreş, hokey, halter, judo, karate, kick boks, masa tenisi, muay thai, okçuluk, oryantiring, satranç, tekvando, tenis, triatlon, wushu ve yelken branşlarında ücretsiz spor yapma imkanı buldu.



Ayrıca engelli bireylerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak ve verimli bir tatil süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla Engelli İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları'nda da atletizm, basketbol, tekvando, masa tenisi, tenis, halter, yüzme, ampute futbol, badminton ve bocce branşlarında engelli bireyler spor yaptı.



Antalya Spor Salonu'nda branş antrenörleri ve sporcularını ziyaret eden Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, sporcularla sohbet etti ve katılım sertifikalarını verdi. Hacıcaferoğlu, kursların Kış Spor Okulları olarak devam edeceğini bildirdi.