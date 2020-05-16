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Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi

Kobe Bryant ve kızı Gianna'da dahil olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasından 110 gün sonra otopsi raporları açıklandı. Kobe Bryant'ın kanında 'Ritalin' adlı uyku ve konsantrasyon bozukluğu ile kronik yorgunluk tedavisinde kullanılan bir ilacın etken maddesi olan metilfenidat tespit edildi.

Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
16.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:10

26 Ocak'ta aralarında Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın da bulunduğu dokuz kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının otopsi raporları açıklandı. Otopsi sonucunda Kobe Bryant'ın kanında 'Ritalin' adlı uyku ve konsantrasyon bozukluğu ile kronik yorgunluk tedavisinde kullanılan bir ilacın etken maddesi olan metilfenidat tespit edildi.

Helikopterin 50 yaşındaki pilotu Ara Zobanyan'da ise herhangi bir uyuşturucu veya alkol tespit edilmedi. Kazadan yaklaşık üç buçuk ay sonra (110 gün) otopsi raporu açıklanırken helikopterin düşüş sebebinin hala araştırıldığı belirtildi.

TÜM VÜCUDUNDA YARALANMALAR OLUŞTU

Adli tıp raporuna göre kaza sonucunda diğer yolcular gibi Kobe Bryant'ın da neredeyse tüm vücudunda yaralanmalar oluştuğu ve bu yaralanmaların o anda ölüme sebep olmasalar dahi çok kısa bir sürede kazazedelerin hayatını kaybetmesine neden olduğu ifade edildi.

Kazayla ilgili raporda; sabah saatlerinde yoğun sis ve bulut tabakası içinde saatte 296 kilometre hızla seyreden helikopterin sis bulutunu aşmak için tırmanmaya geçtiği ve çakılmadan birkaç yüz metre önce yamaca çarpıp düşmeye başladığı ifade edilmişti.

VANESSA BRYANT DAVA AÇMIŞTI

Vanessa Bryant, kazada pilotun suçlu olduğu iddiasıyla dava açmış, pilotun temsilcisi olan kardeşi Berge Zobayan ve avukatları ise kazada Bryant ve helikopterdeki yolcuların ihmalkarlığı bulunduğunu öne sürmüştü.

Bununla birlikte kazada eşini ve kızını kaybeden Christopher Chester da helikopter firması ve pilot hakkında dava açmıştı.

Elim kazada Kobe Bryant, Mamba Sports Academy'deki bir turnuvaya götürdüğü 13 yaşındaki kızı Gianna; Orange Coast College basketbol koçu John Altobelli, eşi Keri ve kızı Alyssa; Gianna'ya yardımcı olan basketbol antrenörü Christina Mauser; Sarah Chester ve kızı Payton ile pilot Ara Zobayan yaşamını yitirmişti.

(Sözcü)

Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
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