Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı

Kulüpler Birliği gün içerisinde yaptığı açıklama doğrultusunda Fatih Karagümrük-Galatasaray maçının ilk dakikasında futbolcular, Kulüpler Birliği'nin aldığı karar doğrultusunda yayıncı kuruluşu protesto etti. Yayıncı kuruluşun bu esnada ekrana takım kadrolarını getirmesi dikkat çekti.