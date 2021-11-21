Yayıncı kuruluştan olay hareket! Burak Elmas eleştiriye başlayınca canlı yayını kestiler

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de haftanın maçında karşı karşıya geldi. 10 kişi kalan sarı-lacivertliler 90+4. dakikada Crespo'nun golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas maç sonunda hakem yönetimini hedef alan açıklamalarda bulundu.

YAYINCI KURULUŞ, BURAK ELMAS'IN SÖZLERİNİ YARIDA KESTİ

Burak Elmas hakem yönetimine ve MHK'ye yönelik tepkilerde bulunurken konuşmasının sonunda yayıncı kuruluşa da eleştirilerde bulunacaktı. Ancak beIN Sports canlı yayını keserek Burak Elmas'ın basın toplantısının son bölümünü yayınlamadı. Sosyal medyada olay büyük tepki çekerken, beIN Sports moderatörü Güntekin Onay, "Programın akışını kesmemek adına normal sürece döndük, ilerleyen saatlerde konuşmanın kalan dakikalarını da yayınlayacağız" dedi.

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

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