SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak - Spor
Koronavirüs, Digiturk, Spor

Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak

Koronavirüs salgını nedeniyle Spor Toto Süper Lig maçlarının ertelenmesinin ardından yayıncı kuruluş Digiturk, üyelerine yönelik üyelik dondurma ya da iade seçeneklerini sunacağı paketler hazırlayacak.

20.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:32
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak

Süper Lig maçlarının ertelenmesi sonrası gözler yayıncı kuruluşa çevrildi. Yayıncı kuruluş Digiturk, üyelerine yönelik bir çalışma başlatmak üzere.

ÜYELİK DONDURMA VE İADE SEÇENEKLERİ OLACAK

Bu çalışma kapsamında üyelik dondurma ya da iade gibi seçenekler de olacak. Digiturk, bu konuda yurt dışındaki örnekleri de inceleyerek maçların başlama tarihine göre üyelerine bir duyuru geçecek.

Konuyla ilgili olarak yakın kaynaklar, "Kimsenin mağdur edilmemesi adına çalışmalar yürütülüyor. Burada özellikle kafe ve restoran gibi yerlere yönelik de çalışmalar var" dedi.

3 MİLYON ABONESİ VAR

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, İtalya Ligi, Fransa Ligi, Euroleague gibi birçok ligi yayınlanan yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un yaklaşık 3 milyon abonesi bulunuyor.

(Ajansspor)

Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak

Haberin Videosu:

Koronavirüs salgını nedeniyle Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak

İlgili Haberler

Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Ronaldinho'ya koronavirüs engeli! Hapisten çıkma umutları suya düştü Spor
Ronaldinho'ya koronavirüs engeli! Hapisten çıkma umutları suya düştü
Furkan Korkmaz'ı korkutan haber! 3 kişinin virüs testi pozitif çıktı Spor
Furkan Korkmaz'ı korkutan haber! 3 kişinin virüs testi pozitif çıktı
Ümit Özat'tan sürpriz hamle! 14 gün karantinada kalacak Spor
Ümit Özat'tan sürpriz hamle! 14 gün karantinada kalacak
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası Spor
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
Resmi siteden açıklama geldi: Yurt dışına çıkış yasak Spor
Resmi siteden açıklama geldi: Yurt dışına çıkış yasak
Galatasaray'ın 2 oyuncusuna toplam 25 milyon euroluk teklif Spor
Galatasaray'ın 2 oyuncusuna toplam 25 milyon euroluk teklif
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı
Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz
Glasgow Rangerslı taraftarlar, Caleb Ekuban'ın transfer edilmesini istemiyor
Glasgow Rangerslı taraftarlar, Caleb Ekuban'ın transfer edilmesini istemiyor
Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek
Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek
Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek
Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı
Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini...
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Yalın Cem Yılmaz Hülya Avşar Aleyna Tilki
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Nihat Özdemir
Daha Fazla Karar Futbol İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 10:42:43. #1.14#
title