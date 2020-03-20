Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Koronavirüs salgını nedeniyle Spor Toto Süper Lig maçlarının ertelenmesinin ardından yayıncı kuruluş Digiturk, üyelerine yönelik üyelik dondurma ya da iade seçeneklerini sunacağı paketler hazırlayacak.

Süper Lig maçlarının ertelenmesi sonrası gözler yayıncı kuruluşa çevrildi. Yayıncı kuruluş Digiturk, üyelerine yönelik bir çalışma başlatmak üzere.

ÜYELİK DONDURMA VE İADE SEÇENEKLERİ OLACAK

Bu çalışma kapsamında üyelik dondurma ya da iade gibi seçenekler de olacak. Digiturk, bu konuda yurt dışındaki örnekleri de inceleyerek maçların başlama tarihine göre üyelerine bir duyuru geçecek.

Konuyla ilgili olarak yakın kaynaklar, "Kimsenin mağdur edilmemesi adına çalışmalar yürütülüyor. Burada özellikle kafe ve restoran gibi yerlere yönelik de çalışmalar var" dedi.

3 MİLYON ABONESİ VAR

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, İtalya Ligi, Fransa Ligi, Euroleague gibi birçok ligi yayınlanan yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un yaklaşık 3 milyon abonesi bulunuyor.

(Ajansspor)