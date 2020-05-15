Yaya Toure'nin Manchester City Formasıyla En İyi Anları Yaya Toure, 2010 yılında FC Barcelona'dan Manchester City'e transfer olduktan sonra efsane Mavililer için efsane oyuncuların arasına girdi. Toure, City'nin iki Lig Kupası ve FA Kupası ile birlikte üç Premier Lig şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynadı.

Yaya Toure, 2010 yılında FC Barcelona'dan Manchester City'e transfer olduktan sonra efsane Mavililer için efsane oyuncuların arasına girdi. Toure, City'nin iki Lig Kupası ve FA Kupası ile birlikte üç Premier Lig şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynadı. Kaynak: Dugout