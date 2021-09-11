Trabzonspor'un efsanesi Yattara'dan yıllar sonra çok konuşulacak itiraf: Selçuk İnan sadece Burak Yılmaz'a pas atardı

Trabzonspor'da oynadığı dönemde yeteneğiyle kendine hayran bırakan Yattara, YouTube'da Atakan Kurt'a önemli açıklamalarda bulundu. Gineli eski yıldız eski takım arkadaşı Selçuk İnan'la ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

"BEN DE BÜTÜN TOPLARI UMUT BULUT'A ATMAYA BAŞLADIM"

Yattara, "Selçuk İnan sadece Burak Yılmaz'a pas atardı. Başka kimseye atmazdı. Bir gün sordum, 'Selçuk bize niye pas atmıyorsun' dedim. O da bana 'Bunları sormayın. Ben Burak'a pas atarım' dedi. Ben de bütün topları Umut Bulut'a atmaya başladım" şeklinde konuştu.

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