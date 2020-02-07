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“Yatırımların önünü açacak düzenleme ve destekler geliyor”

MÜSİAD Bursa Şubesi'nin Müstakil Düşünceler Konferansı'nda konuşan Şeref Oğuz, "Ticaret konusunda hazırlanan yeni kanunlarla, yatırımların önünü açacak düzenlemeler ve destekler geliyor.

07.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:04
“Yatırımların önünü açacak düzenleme ve destekler geliyor”

MÜSİAD Şubesi'nin Müstakil Düşünceler Konferansı'nda konuşan , "Ticaret konusunda hazırlanan yeni kanunlarla, yatırımların önünü açacak düzenlemeler ve destekler geliyor. Böylece yatırımcıların üzerindeki durağanlığın geçeceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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