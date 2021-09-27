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"Yatırımcılar tekrar gayrimenkule yöneliyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Son dönemde yaşanan kira ve fiyat artışları yatırımcıları tekrar gayrimenkul piyasalarına yöneltti" dedi.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Son dönemde yaşanan kira ve fiyat artışları yatırımcıları tekrar gayrimenkul piyasalarına yöneltti" dedi.

Yatırımcılar gayrimenkul piyasalarına yöneliyor. Satın alınan bir konutun, kira geliriyle, kendi fiyatını ne kadar sürede karşılayacağına amortisman süresi dendiğini söyleyen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kiralardaki artış sonrasında bu süreler ciddi oranda düştü. Bu da yatırımcıların tekrar gayrimenkul piyasalarına yönelmelerine neden oldu. Kira fiyatlarının yükselmesi, arsa ve inşaat maliyetlerindeki artışları ikinci el gayrimenkul yatırımlarında cazip fırsatlar sunuyor. Konut fiyat endeksi de son bir yılda yüzde 31 oranında arttı ve reel artış oranı yüzde 10,2 oldu" diye konuştu.

"19 yıla kadar düştü"

Daha önce otuz yıla kadar çıkmış olan amortisman sürelerinin son kira artışları sonrasında bazı illerde 19 yıla kadar düştüğü ifade eden Özelmacıklı, "İstanbul, Tekirdağ, Ankara ve Mersin 19 yıl ile amortisman süresi en kısa olan şehirlerimiz. Bu süreleri Antalya, Adana ve Diyarbakır'da 20 yıl, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Van'da 21 yıl, Gaziantep ve Sakarya'da 22 yıl, Bursa ve Denizli'de 23 yıl, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mardin, Hatay ve Eskişehir'de 24 yıl, Samsun, Erzurum, Kayseri, Manisa ve Konya 25 yıl hatta Ordu, Trabzon ve Balıkesir'de 30 yıl" ifadelerini kullandı.

İlçeler sıralamasında öne çıkanlar

Üç büyük şehirdeki ilçeler sıralaması hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, "İstanbul'da sırası ile Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Şişli, Küçükçekmece ve Fatih en kısa amortisman sürelerine sahip ilçeler. Bu liste sıralaması Ankara'da ise Çankaya, Beypazarı, Etimesgut, Çubuk ve Mamak şeklinde. İzmir'e baktığımızda da Konak, Menemen, Buca, Balçova ve Çiğli sıralamasından bahsedebiliriz" dedi.

"Yetki belgeli emlak işletmeleri ile çalışın"

Gayrimenkulün gelir ve yatırım için de öncelikli bir yatırım aracı olduğunu belirten Özelmacıklı, "Yüksek kira getiri yani kısa amortisman süreli gayrimenkul satışlarında bile dikkat edilmesini gereken birçok husus var. Bölgedeki son satılanlar ve kira bedelleri, kiracının çıkması durumunda hangi fiyattan tekrar kiraya verilebileceği gibi birçok konuya dikkat etmek gerekiyor. Gayrimenkul yatırımlarında yetki belgeli emlak işletmelerinde çalışan, mesleki yeterlilik belgesine sahip profesyonel emlak danışmanları tercih edilmeli" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

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