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Yatırımcılar buluşuyor: Turizm Yatırımları Forumu

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye turizmini yatırım ve finansman boyutunda bir üst noktaya taşımak hedefiyle Turizm Yatırımları Forumu'nu (TIF), 28-29 Ocak 2020'de yeniden hayata geçiriyor.

23.12.2019 00:03 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:03
Yatırımcılar buluşuyor: Turizm Yatırımları Forumu

(TTYD), Türkiye turizmini yatırım ve finansman boyutunda bir üst noktaya taşımak hedefiyle Turizm Yatırımları Forumu'nu (TIF), 28-29 Ocak 2020'de yeniden hayata geçiriyor.

Kaynak: Dunya.com

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