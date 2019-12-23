Yatırımcılar buluşuyor: Turizm Yatırımları Forumu
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye turizmini yatırım ve finansman boyutunda bir üst noktaya taşımak hedefiyle Turizm Yatırımları Forumu'nu (TIF), 28-29 Ocak 2020'de yeniden hayata geçiriyor.
23.12.2019 00:03 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:03
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye turizmini yatırım ve finansman boyutunda bir üst noktaya taşımak hedefiyle Turizm Yatırımları Forumu'nu (TIF), 28-29 Ocak 2020'de yeniden hayata geçiriyor.
Kaynak: Dunya.com