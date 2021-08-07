Yatırımcı rehberi (5)
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Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,42 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,42 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF ise yüzde 0,20'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016559-4,42
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,930229-2,05
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,03513-1,70
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,976729-1,54
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,045718-1,20
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,062662-1,14
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,108987-1,07
QNB Finans Portföy Gümüş BYF44,787418-1,06
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,094029-0,96
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,906007-0,72
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010461-0,20
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010707-0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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