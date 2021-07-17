Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

Yatırımcı rehberi (4)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 0,72 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 0,72 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" oldu.

"Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ise yüzde 1,03'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0305440,72
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5595090,71
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2320740,68
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8336410,56
Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon1,0470380,54
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,0798150,49
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,8213700,48
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,3916520,46
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu186,4976820,45
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu3,2478220,44
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0183341,03
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0182090,64
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0463210,63
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0190800,62
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0351030,61
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0723960,60
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0194930,59
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0212610,59
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,0201830,58
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0209910,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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