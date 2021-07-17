Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 0,72 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 0,72 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" oldu.
"Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ise yüzde 1,03'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030544
|0,72
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,559509
|0,71
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,232074
|0,68
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,833641
|0,56
|Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon
|1,047038
|0,54
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,079815
|0,49
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,821370
|0,48
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,391652
|0,46
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|186,497682
|0,45
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|3,247822
|0,44
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018334
|1,03
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,018209
|0,64
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,046321
|0,63
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019080
|0,62
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035103
|0,61
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,072396
|0,60
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019493
|0,59
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,021261
|0,59
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,020183
|0,58
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020991
|0,57
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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