Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,94 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,94 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

"AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ise yüzde 1,12'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: