Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

Yatırımcı rehberi (4)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,94 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,94 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

"AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ise yüzde 1,12'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1119943,94
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0357382,25
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1678652,14
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0603822,09
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9773992,02
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0176581,54
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1429951,42
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0564411,35
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,1030941,29
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu176,5946311,28
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0561171,12
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0390530,62
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0247190,54
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0547070,50
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0751600,49
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0642280,49
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0523230,48
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0719130,48
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0352600,48
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0766080,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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