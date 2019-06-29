Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,52'lik getiriyle Tacirler Portföy Değ. Fon oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 2,78'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:



Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Tacirler Portföy Değ. Fon 1,138324 4,52 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015603 4,11 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,548125 3,96 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,117171 3,82 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047666 3,18 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094616 2,92 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,07219 2,85 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025942 2,80 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026158 2,74 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,02487 2,61 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055204 2,78 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,062161 2,71 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015789 2,67 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014778 2,60 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046008 2,53 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066099 2,51 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063282 2,50 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014516 2,46 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01562 2,45 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,01541 2,43

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA