Yassine Benzia'nın Menajeri Djibril Niang: Benzia Sezon Bitince Lille'e Dönecek
Fenerbahçe'de forma giyen Yassine Benzia'nın menajeri Djibril Niang, "Benzia, Haziran'a kadar Fenerbahçe'de. Sezon bitince Lille'e dönecek." dedi.
Fenerbahçe'de Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen 28 kişilik kadroda yer almayan Yassine Benzia'nın menajeri Djibril Niang, deneyimli oyuncunun geleceğiyle ilgili Haber Global'e konuştu.
Niang, "Karar alındı ve bu aşamadan sonra yapacak bir şey yok. Benzia, Haziran'a kadar Fenerbahçe'de. Sezon bitince Lille'e dönecek. Bu süreçte Fenerbahçe'de çalışmalarını sürdürecek. Bizim tarafımıza gelecek sezon olmayacağımızı ilettiler." dedi.
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