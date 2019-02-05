Yassine Benzia'nın Menajeri Djibril Niang: Benzia Sezon Bitince Lille'e Dönecek

Fenerbahçe'de Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen 28 kişilik kadroda yer almayan Yassine Benzia'nın menajeri Djibril Niang, deneyimli oyuncunun geleceğiyle ilgili Haber Global'e konuştu.

Niang, "Karar alındı ve bu aşamadan sonra yapacak bir şey yok. Benzia, Haziran'a kadar Fenerbahçe'de. Sezon bitince Lille'e dönecek. Bu süreçte Fenerbahçe'de çalışmalarını sürdürecek. Bizim tarafımıza gelecek sezon olmayacağımızı ilettiler." dedi.