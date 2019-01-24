Yassine Benzia: Fenerbahçe'de Oynuyorsanız Bu Formaya Layık Olmalısınız

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Ülker Stadında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma 1-0 Ümraniyespor'un üstünlüğü ile sona erdi. Gol, 89. dakikada Leandrinho'dan geldi. İlk maçı da 1-0 kazanan Ümraniyespor, Türkiye Kupasında çeyrek finale yükseldi.

Maç sonunda konuşan Yassine Benzia şu ifadeleri kullandı:

''Çok üzgünüz gerçekten. İki maçta da kırmızı kart gördük, kırmızı kartla oynamak çok zorlayıcı oluyor. Fenerbahçe'de oynuyorsanız, bu formaya layık olmalısınız. Sezon başında farklı bir pozisyondaydım, o pozisyonda oynamıyorum artık. 10 numara oynuyordum, güven veriyordu bu bana ama sonra pozisyonum değişti."