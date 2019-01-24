Yassine Benzia: Fenerbahçe'de Oynuyorsanız Bu Formaya Layık Olmalısınız
Ümraniyespor maçı sonrasında konuşan Yassine Benzia, " İki maçta da kırmızı kart gördük, kırmızı kartla oynamak çok zorlayıcı oluyor. Fenerbahçe'de oynuyorsanız, bu formaya layık olmalısınız." dedi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Ülker Stadında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma 1-0 Ümraniyespor'un üstünlüğü ile sona erdi. Gol, 89. dakikada Leandrinho'dan geldi. İlk maçı da 1-0 kazanan Ümraniyespor, Türkiye Kupasında çeyrek finale yükseldi.
Maç sonunda konuşan Yassine Benzia şu ifadeleri kullandı:
''Çok üzgünüz gerçekten. İki maçta da kırmızı kart gördük, kırmızı kartla oynamak çok zorlayıcı oluyor. Fenerbahçe'de oynuyorsanız, bu formaya layık olmalısınız. Sezon başında farklı bir pozisyondaydım, o pozisyonda oynamıyorum artık. 10 numara oynuyordum, güven veriyordu bu bana ama sonra pozisyonum değişti."
YORUMLAR (12)
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sarı var birde. . onu görün!''Cevap Yaz Yayından Kaldır
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TAKIMIN BU HALE GELMESİNDEKİ TEK NEDEN ALİ KOÇ BAŞKA AÇIKLAMASI YOK GEÇEN SEZON 2. SIRADA BİTİREN TAKIM ŞİMDİ KÜME DÜŞÜYOR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ali başkan çok tecrübesiz çıktın.. Bi takım nasıl böyle olur..bunun adı artık kalite düşüklüğü başka bir şey değil. Lanet olsun artık maçta izlemiyorum merakta etmiyorum. İnşallah alt lige düşerizde her kes haddini hududunu öğrenir artık..bakarız bakalım ligin değeride düşüyomu kalkıyomu..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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beter olunCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Sanki oyuncuların kabahati var altı üstü kupada elendi sıra küme dusmede sonra cil yavrusu gibi dagilmada ali koç taraftar düşünsün ersun parayı alır kayarCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır