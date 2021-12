- Yaşından dolayı ameliyat edilmedi, 76 yaşında spora başladı, sağlığına kavuştu

Sağlığı için 76 yaşında spor salonunun yolunu tuttu

DİYARBAKIR - Kalp rahatsızlığı için hastaneye giden Diyarbakırlı Mehmet Ok'a, doktorlar tarafından ameliyat olması gerektiği söylendi. Yaşından dolayı ameliyattan vazgeçen doktorlar, kendisine spor yapmayı önerdi. 76 yaşında her gün spor yapan Ok, eski sağlığına kavuştu.

Yıllarca terzilik yapan Diyarbakırlı Mehmet Sıddık Ok, şimdilerde sağlığı için vaktinin büyük kısmını yıllarca yorduğu bedenini dinç tutmak için harcıyor. 3 çocuk babası, 2 de torun sahibi olan Mehmet Sıddık Ok, kalp rahatsızlığı yaşamaya başladı. Şikayetleri üzerine hastaneye giden Ok'a doktorlar, ameliyat olması gerektiğini söyledi. Doktorlar, daha sonra Mehmet Ok'u yaşında dolayı ameliyat etmekten vazgeçti ve spor yapmasını önerdi. İki ay önce spora başlayan Mehmet Ok, haftanın yedi günü spor salonunda ter döküyor. Bu süreçte sağlığında düzelme olduğunu aktaran Ok, 7'den 70' herkesi spor yapmaya davet etti.

"Spor yaptıkça sağlığıma kavuşuyorum"

76 yaşında olduğunu söyleyen Mehmet Sıddık Ok, sağlık sorunlarından dolayı spora başladığını ifade etti. Damar sertliği yaşadığını belirten Ok, "Kalbim ağrıyordu, kalp, damar doktoruna gittim. Doktor, filmlerimi çekti, kalp kapağımda sorunlar olduğunu, ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Daha sonra yaşımdan dolayı beni ameliyat etmedi. Bana sporu tavsiye etti. Eve geldim, evdekilerle konuştum. Onlar da memnuniyetle kabul etti. Sporun sağlığa faydalı olduğunu biliyorlar. Ben de her gün spora gelip çalışıyorum. Çalıştıkça kendime geliyorum, iyileşiyorum. Kalp sancım kalmadı, damar sertliğim normalleşmiş. İki aydır başladım ve her gün spora geliyorum. Spor yaptıkça sağlığıma kavuşuyorum. Kendimi daha dinç ve rahat hissediyorum. Spordan memnunum, genç, yaşlı herkese sporu tavsiye ediyorum. Sağlığı yerinde olmayan yaşlılarda gelip spor yapsınlar. Gençler beni gördüklerinde hoş karşılıyorlar. Diyorlar, 'dayıcım maşallah bu yaşınla çok güzel spor yapıyorsun; enerjiksin'. Onlar bana Dua ediyor, bende onlara dua ediyorum" dedi.

Terzilik ve sporcu kimliğinin yanı sıra şiir yeteneği de olan Mehmet Sıddık Ok, sözlerini yazdığı şiiri okuyarak tamamladı:

Boşa vakit geçirmeyin, değer verelim zamana

Zaman çabuk gelip geçer değer verelim zamana

Vakit altından kıymetli, kimseye olmaz zimmetli, İnsan olmalı gayretli değer verelim zamana

Zaman uçan kuşa benzer, geçince canımı ezer, içime sıkıntı dizer, değer verelim zamana.

Arslan: "Onu gördükçe çok mutlu oluyorum"

Spor salonu işletme müdürü Sercan Arslan, 7 yıldır Mehmet Sıddık Ok'un geldiği salonda işletme müdürlüğü yaptığını kaydetti. Mehmet Ok'u ilk gördüğü zaman kendisinin de şaşırdığını söyleyen Arslan, "Kendisi 76 yaşında, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Genelde gençler, memurlar, öğrenciler, en fazla 50 küsur yaşlarında insanlar gördüm. Onu görünce biz de çok şaşırdık. Spor yapabilir mi diye düşünürken, gayet de güzel spor yaptığını gördük. İlgi görüyor ve bu bizimde hoşumuza gidiyor. Kendi adıma söyleyeyim, onu gördükçe çok çok mutlu oluyorum" diye konuştu.