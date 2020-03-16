Yasin Öztekin: Bu Ligte Kolay Maç Yok, Bunu Biliyoruz Sivasspor'un başarılı kanat oyuncusu Yasin Öztekin, Süper Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yasin Öztekin ligde her maçın zor olduğunu ve maça iyi hazırlandıklarını söyledi.

Sivasspor'un başarılı kanat oyuncusu Yasin Öztekin, Süper Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yasin Öztekin ligde her maçın zor olduğunu ve maça iyi hazırlandıklarını söyledi. Kaynak: Dugout