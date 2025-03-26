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Yasin Kol kimdir? Hakem Yasin Kol hangi takımlı?

Yasin Kol kimdir? Hakem Yasin Kol hangi takımlı?
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre; 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol görev yapacak. Yasin Kol kimdir? Hakem Yasin Kol hangi takımlı?

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan, 28 Mart Cuma, 29 Mart Cumartesi ve 31 Mart Pazar günleri oynanacak 29. hafta maçlarıyla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Haftanın önemli müsabakasında Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbi maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol kimdir? Hakem Yasin Kol hangi takımlı?

YASİN KOL KİMDİR?

Yasin Kol, 15 Aralık 1987 Trabzon doğumlu Türk futbol hakemidir. Asıl mesleği güvenlik görevliliği olan Yasin Kol hakemlik kariyerine küçük yaşlarda başlamış ve hızla yükselmiştir. Türkiye'nin önde gelen hakemlerinden biri olarak Süper Lig'deki maçlarda görev almaktadır. Kol, kariyerinin büyük kısmını Türk futbolunun en üst seviyesinde geçirmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok önemli müsabaka yönetmiştir.

Yasin Kol, 2010 yılında FIFA kokartını alarak uluslararası arenada da hakemlik yapmaya başlamıştır. Süper Lig'deki maçlarda görev almakla birlikte, Türkiye Kupası ve Süper Kupa gibi önemli organizasyonlarda da hakem olarak görev almıştır.

Yasin Kol'un tuttuğu takım konusunda açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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