"Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü Barutçugil'in hayali ebru müzesi

24.02.2020 09:05 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:05

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen ebru sanatçısı Ahmet Hikmet Barutçugil, en büyük hayalinin dünyanın ilk ebru müzesini İstanbul'da kurmak olduğunu söyledi.