Yokluğun gözü kör olsun: Burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım

Maddi durumlarının iyi olmadığını ifade eden bir kadının videosu izleyenleri kahretti. Yakınlarda birilerinin piknik yaptığını ve kaldıkları konteynere buram buram mangal kokusu geldiğini ifade eden kadın, "Burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım" diyerek yaşadığı üzüntüyü gözyaşları içinde anlattı.