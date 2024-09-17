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Yokluğun gözü kör olsun: Burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım

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Yakınlarında piknik yapan kişilerin mangal yaktığını belirten kadın "Burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Maddi durumlarının iyi olmadığını ifade eden bir kadının videosu izleyenleri kahretti. Yakınlarda birilerinin piknik yaptığını ve kaldıkları konteynere buram buram mangal kokusu geldiğini ifade eden kadın, "Burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım" diyerek yaşadığı üzüntüyü gözyaşları içinde anlattı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

can erdemir:

Memleketin asil insanları bunlar işte utanma duygusu ile dilenmeyenler.

189
1
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ibrahim kırtay:

işte bu yüzden görgüsüz zenginlerden nefret ediyorum, bir lokma ya bir lokma paylaşsan ne olur, zaten zenginler zekatını verse memlekette fakir de kalmaz da biz o zenginlerin gözünü doyuramadık...

158
1
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Yasin Şimşek:

Güzel ablam malesefki soğan ekmek yiyoruz reisi yedirmiyoruz. Göz yaşlarına kurban senin

95
19
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Mert Kalyoncu:

Ülkenin asıl gündemi bu işte. Anayasa filan değil

68
0
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Ahmet Türk:

ah be abla yokluğun gözü kör olsun

59
1
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samet zeybek:

Neyse ki @ankaraabisi bu güzel ablamizin feryadına yetişti ve kendisini güzel bir eve yetiştirdi ihtiyaçlarını giderdi. bugün izlerken çok ağlamıştım bu ablamiza Rabbim hayır yapanların hayrını kabul etsin inşallah çok dua aldılar

38
1
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Reşat GALİP:

Adres bilgisi lütfen kebapları yoluna serim senin teyzem ADANAdan selamlar

26
0
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Halil Arin:

Abi burdan mesajı okuyan kim varsa ablayı nasıl bulabilirim sizden ricam yardımcı olun

12
0
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Melisa Çiçek:

Ah teyzem ne durumlara düştü millet Allah yardımcınız olsun

6
0
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FEHİM ÇAKIR:

Dikkat etmek lazım zaman ahir zaman Vallahi. Herkes çapınca sorumludur aç yatan komşusundan

3
0
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