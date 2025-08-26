Yamaç Paraşütüyle Uçan Bedensel Engelli Nisanur'un İki Hayali Gerçekleşti

GAZİANTEP' in Nurdağı ilçesinde geçen günlerde yamaç paraşütü ile uçan bedensel engelli Nisanur Arapoğlu (21), bir diğer hayali olan akülü tekerlekli sandalyesine de kavuştu.

Sakcagözü Mahallesi'nde yaşayan Nisanur Arapoğlu, 8 yaşında geçirdiği havale nedeniyle bedensel engelli kaldı. Arapoğlu, geçen yıl mahallede depremzedelere moral amacıyla oluşturulan yamaç paraşüt pisti etkinliklerini evinde izledi. Yamaç paraşütü yapanları izlerken heyecanlanan Nisanur Arapoğlu'nun ailesi, durumu yamaç paraşütü organizatörü Kaderim Boyacı'ya anlattı. Bunun üzerine Boyacı, 11 Ağustos günü hayalini gerçeğe dönüştürmek için Arapoğlu'nu evinden aldırdı. Kaderim Boyacı alana gelen Nisanur'u uçuşa hazırlayarak, birlikte havalandı. Bir süre havada süzülen Arapoğlu daha sonra belirlenen alana başarıyla iniş yaptı.

AKÜLÜ SANDALYE HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Nisanur Arapoğlu, bir diğer hayalinin ise evin bahçesinde dolaşabilmek, olduğunu söyledi. Bunun üzerine hayırseverler tarafından kendisine akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Uzun zaman sonra tek başına evinin bulunduğu alanda dolaşan Arapoğlu, "İkinci hayalim gerçekleşti, artık komşularımızı, dost akrabalarımızı gidebileceğim ve evimin bahçesinde dolaşabilecek, rahatlıkla gezebileceğim emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.