Yalova'da Çiftlikköy ilçesinde arazi yangını söndürüldü

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışmalarına başladı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Nurova Çiftliği mevkiinde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde arazi yangını çıktı. Yangına Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangını söndüren ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. - YALOVA