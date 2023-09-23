Üsküdar Çengelköy Sahilinde Genç Bir Oltasına Yavru Köpek Balığı Takıldı

Boş zamanlarında balık tutan 19 yaşındaki Mert Kurt, Çengelköy sahilinde oltasına yavru köpek balığı takıldığını fark etti. Daha önceki bir avda denize bıraktığı köpek balığını bu sefer bırakmayacağını söyledi.

Üsküdar Çengelköy sahilinde bir gencin oltasına yavru köpek balığı takıldı.

Boş zamanlarında oltayla balık tutan 19 yaşındaki Mert Kurt, akşam saatlerinde Çengelköy sahiline geldi.

Kurt, burada bir süre vakit geçirdikten sonra oltasında ağırlık hissetti.

Oltasındaki balığı kıyıya çeken Kurt, yavru köpek balığı avladığını fark etti.

Kurt, daha önceki bir av sırasında oltasına takılan köpek balığını denize bıraktığını ancak bu kez bırakmayacağını söyledi.