Tokat'ta yakalanan 2 metrelik yayın balığı satışa sunuldu: Kilosu 60 lira!
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Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde 70 kiloluk devasa bir yayın balığı yakalandı. 2 metre uzunluğundaki balığın kilosu 60 liradan satışa sunuldu.
Tokat'ın Almus ilçesindeki baraj gölünde yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, satışa sunuldu.
70 KİLO AĞIRLIĞINDA
İlçede balıkçılık yapan Hakan ve Fatih Arslan kardeşlerin Almus Barajı Gölü'ne bıraktıkları ağa büyük bir yayın balığı takıldı. İki balıkçı, yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 70 kilogram ağırlığındaki balığı güçlükle sudan çekebildi.
KİLOSU 60 LİRA
Hakan Arslan, kendileri için kısmetli bir av olduğunu ifade ederek, yayın balığını kilogramı 60 liradan satışa sunduklarını söyledi.
Kaynak: AA / İzzet Kurt - Yaşam