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Tokat'ta yakalanan 2 metrelik yayın balığı satışa sunuldu: Kilosu 60 lira!

Yaşam Haberleri

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde 70 kiloluk devasa bir yayın balığı yakalandı. 2 metre uzunluğundaki balığın kilosu 60 liradan satışa sunuldu.

Tokat'ın Almus ilçesindeki baraj gölünde yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, satışa sunuldu.

70 KİLO AĞIRLIĞINDA

İlçede balıkçılık yapan Hakan ve Fatih Arslan kardeşlerin Almus Barajı Gölü'ne bıraktıkları ağa büyük bir yayın balığı takıldı. İki balıkçı, yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 70 kilogram ağırlığındaki balığı güçlükle sudan çekebildi.

Tokat'ta yakalanan 2 metrelik yayın balığı satışa sunuldu: Kilosu 60 lira!

KİLOSU 60 LİRA

Hakan Arslan, kendileri için kısmetli bir av olduğunu ifade ederek, yayın balığını kilogramı 60 liradan satışa sunduklarını söyledi.

Tokat'ta yakalanan 2 metrelik yayın balığı satışa sunuldu: Kilosu 60 lira!

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Yaşam

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