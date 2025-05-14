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Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
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Bu yıl dörtlü final şeklinde gerçekleşecek olan Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası eşleşmeler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Süper Kupa'nın formatını değişmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nın sonucu merakla bekleniyordu. Dörtlü final şeklinde gerçekleşecek Süper Kupa'ya katılacak takımlar Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından büyük oranda netleşti.

GALATASARAY - TRABZONSPOR EŞLEŞMESİ

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, 1 puan uzaklıkta bulunduğu Süper Lig şampiyonluğunu da kazandığı takdirde Süper Kupa yarı finalinde Kupa finalisti Trabzonspor ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE YA BEŞİKTAŞ'LA YA DA SAMSUNSPORLA

Lig ikincisi Fenerbahçe ise ligi üçüncü sırada tamamlayan (Beşiktaş ya da Samsunspor) ile karşılaşacak. İki karşılaşmanın kazananı finalde karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Yaşam
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