Son Kalay Ustası Mehmet Kaya: 'Zanaat Öldü'

NİĞDE'nin son kalay ustası Mehmet Kaya, 70 yıldır bakır kapları parlatan ve mesleğini yaşatmaya çalışan 84 yaşındaki usta, kalaycılığın yok olduğunu ve mesleğe ilginin azaldığını belirtti.

NİĞDE'nin son kalay ustalarından Mehmet Kaya (84), tam 70 yıldır bakır kapları parlatmaya ve mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

Kentin son kalaycısı olarak tanınan Mehmet Kaya, küçük yaşlarda ustasının yanında öğrenmeye başladığı mesleğinde 14 yaşında usta oldu. Kale Mahallesi'nde atölyesinde halen bakır kapları parlatmaya devam eden Kaya, teknolojinin gelişmesine rağmen yıllardır aynı malzemeleri ve aynı teknikleri kullandığını söyledi. Krom, alüminyum ve teflon tavalar ve tencereler çıkınca mesleğin yok olmaya başladığını dile getiren Kaya, artık çırak da bulunamadığını anlattı.

'ESKİDEN ÇOK GÜZELDİ'

Yaşatmaya çalıştığı zanaat ile ilgili bilgiler veren Mehmet Kaya, "Önce tavlanır, ilaçlanır, yıkanır ve doğrultulur. Ondan sonra kalaylama işlemine geçilir. En keyifli yanı kalaylama anı ama malzemeyi sürtmesi biraz zor. Eskiden kalaycılık çok güzeldi. İlgi vardı. Güzel evlere gider, işlerdik. Şimdi onlar kalmadı. Krom, alüminyum ve teflon tavalar çıkınca meslek yok olmaya başladı. Bakır da eskisi gibi değil, usta da kalmadı zaten. Bitti. Bizim zamanımızda çıraklık vardı. Arkadaşlarla güzel çalışır, gülerdik. Şimdi ilgilenen yok. Zanaat öldü, kimsenin ilgisini çekmiyor. Ben de ölürsem bu iş tamamen biter" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
