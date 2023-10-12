Soğuk Havada Pazar Esnafı Ateş Yakarak Müşteri Bekliyor

Hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın altına düştüğü Ardahan'da, otomobil camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu. Soğuk havanın etkisinin sürdürdüğü kentte, sabah erken saatlerde tezgah açan pazar esnafı da korunmak için ateş yakıp, ısındı. Diğer kentlerden de Ardahan'a gelip, müşteri bekleyen pazar esnafı, soğuk havadan dert yandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam