Sinan Burhan'ın esprili 'avokado' sorusuna sunucudan bomba yanıt

TV100 ekranlarında meyve fiyatları ve iklim koşulları üzerine başlayan tartışma, kısa sürede izleyicilerin yüzünü güldüren keyifli bir sohbete dönüştü.

"FİYATLAR YÜKSEK, BU YIL KİRAZ YİYEMEDİK"

Programda sunucu Harika Ertunç, bu yıl kiraz yiyemediklerini ve fiyatların oldukça yüksek olduğunu dile getirdi. Gazeteci Sinan Burhan ise iklim koşulları ve don olayları nedeniyle üretimin azaldığını, bu yüzden kirazın hem az bulunduğunu hem de pahalı olduğunu anlattı.

SİNAN BURHAN'DAN ESPRİLİ SORU

Ancak tartışmanın en dikkat çekici anı Burhan'ın esprili sorusuyla geldi: "Kiraz yemezseniz bir şey olmaz. Peki, siz avokado yemezseniz ne olur?"

SUNUCUNUN CEVABI GÜNDEM OLDU

Harika Ertunç'un cevabı ise sosyal medyada da gündem oldu: "Avokado yemezsem mutsuz olurum."

USTA GAZETECİ İKLİM ETKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Burhan, herkesin mevsim koşullarına ve bütçesine göre meyve tüketmesi gerektiğini vurgularken, bu yılki meyve fiyatlarının artışında iklim etkilerinin büyük rol oynadığını da hatırlattı.