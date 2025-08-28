Samsun'da Denizde Boğulma Olayı: İki Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren dört gençten iki tanesi boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren 4 arkadaştan Taha Yasin Şahingöz (18) ile Sefa Şahin (18), boğuldu.

Olay, saat 08.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahil kısmında meydana geldi. Yozgat'tan tatil için gelen Mustafa E. (18), Nevzat Kerem Keleş (18), Taha Yasin Şahingöz ve Sefa Şahin, serinlemek için denize girdi. Şahingöz ve Şahin'in bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şahin ve Şahingöz'ü, Çobanlı İskelesi yakınlarında bulup kıyıya çıkardı. Şahin, özel bir hastaneye; Şahingöz ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. İki arkadaş, kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

