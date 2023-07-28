Samsun'da 3 yaşındaki çocuğun bacağı spor aletine sıkıştı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Sarıcalı Mahallesi'ndeki yürüyüş yolunda oynayan 3 yaşındaki Hümeyra Masal A'nın bacağı, spor aletinin boşluğuna sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuğun sağlık durumu iyi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 3 yaşındaki çocuğun bacağı, yürüyüş yolunda bulunan spor aletinin boşluğuna sıkıştı.
Sarıcalı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki yürüyüş yolunda bulunan spor aletleri ile oynayan 3 yaşındaki Hümeyra Masal A'nın bacağı, spor aletinin boşluğuna sıkıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Küçük çocuğun bacağı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Yaşam