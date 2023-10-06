Prof. Dr. Esfender Korkmaz Çıldır'ı ziyaret etti

Çıldırlı ekonomist Prof. Dr. Esfender Korkmaz, doğup büyüdüğü baba topraklarını ziyaret etti. Çıldır Belediye Başkanı ve Kaymakamı ile görüşen Korkmaz, kız öğrenci yurdunu da ziyaret etti.

Çıldırlı ekonomist Prof. Dr. Esfender Korkmaz doğup büyüdüğü baba topraklarını ziyaret etti.

Çıldır'ın yetiştirdiği en önemli değerlerden olan Prof. Dr. Esfender Korkmaz Çıldır'da bir takım ziyaretlerde bulundu.

Türkiye'nin en önemli ekonomistlerinden olan önceki dönem Cumhurityet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Çıldırlı Pro. Dr. Esfender Korkmaz Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek ve Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu'nu makamlarında ziyaret etti.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ile birlikte Çıldır Belediyesi tarafından ismi verilen kız öğrenci yurdunu da ziyaret eden Prof. Dr. Esfender Korkmaz, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu'na teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dileyip, her daim destek konusunda yanlarında olacağını belirtti.

Prof. Dr. Esfender Korkmaz'ın ziyaretlerinden ötürü duyduğu menuniyetini dile getiren Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu " İlçemizin büyük değeri iktisat profesörü kıymetli hocam Esfender Korkmaz'ın ilçemizi ziyareti bizleri onure etmiştir. Her daim desteğini yanımızda hissettiğimiz kıymetili hocama teşekkür ediyor, ata topraklarına ilçem adına hoş geldiniz diyorum" dedi.

Başkan Azizoğlu, Prof. Dr. Esfender Korkmaz'a Çıldır Şeytan Kalesinin resminin bulunduğu bir tablo hediye etti. - ARDAHAN