Pedallayan Kadınlar Bisiklet Akademisi Eğitimleri Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi ile Zincir Kıran Kadınlar Derneği iş birliği ile kurulan Pedallayan Kadınlar Bisiklet Akademisi eğitimleri için kayıtlar başlıyor. Eğitimlere katılmak isteyenler kayıt formunu doldurabilir veya Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne telefonla ulaşabilirler.

Tepebaşı Belediyesi ile Zincir Kıran Kadınlar Derneği iş birliği ile kurulan Pedallayan Kadınlar Bisiklet Akademisi eğitimleri için kayıtlar başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla doğa dostu uygulamalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Zincir Kıran Kadınlar Derneği iş birliği ile oluşturulan Pedallayan Kadınlar Bisiklet Akademisi eğitimlerine başlıyor. Bisiklet kullanmayı öğrenmek ve deneyimleri ile bilgisini artırmak isteyen tüm kadınların katılımına açık olan eğitimler, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenecek.

8 Temmuz Cumartesi günü başlayacak eğitimlere kayıt yaptırmak isteyenler, duyuruda yer alan karekodu okutarak kayıt formunu doldurabiliyor. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyenler, 0222 221 40 00 / 3354 numaralı telefondan Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne ulaşabiliyor.