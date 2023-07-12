Özel gereksinimli depremzede Gamze Girişit için temsili düğün düzenlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, gelinlik giyme hayali olan özel gereksinimli depremzede Gamze Girişit için Tarsuslu Hamarat Hatunlar Grubu tarafından temsili düğün düzenlendi. Girişit, gelinlik giyerek gelin arabasıyla kafeye getirildi ve davetlilerle birlikte özel gününün tadını çıkardı.