Özel gereksinimli depremzede Gamze Girişit için temsili düğün düzenlendi
Yaşam Haberleri
Mersin'in Tarsus ilçesinde, gelinlik giyme hayali olan özel gereksinimli depremzede Gamze Girişit için Tarsuslu Hamarat Hatunlar Grubu tarafından temsili düğün düzenlendi. Girişit, gelinlik giyerek gelin arabasıyla kafeye getirildi ve davetlilerle birlikte özel gününün tadını çıkardı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, gelinlik giyme hayali olan özel gereksinimli depremzede Gamze Girişit için temsili düğün yapıldı.
Tarsus Otizm Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, zihinsel engelli Gamze Girişit (32), 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle Adıyaman'dan Mersin'in Tarsus ilçesine yerleşti.
Girişit'in ailesi, kızlarının gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için Tarsuslu Hamarat Hatunlar Grubu ile iletişime geçti.
Grup, Girişit için bir kafede temsili düğün düzenledi.
Gelinlik giyen ve gelin arabasıyla kafeye getirilen Girişit, davetlilerle oynayarak özel gününün tadını çıkardı.