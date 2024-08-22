Otel odasının penceresinin açıldığı yeri görünce şoke oldular
Bir aile, Blackpool'da otel rezervasyonu yaparak tatil planı yaptı. Ancak odaya girdiklerinde beklenmedik bir sürprizle karşılaştılar. Otel odasının pencereleri bir stadyuma açılıyordu. Bu olağan dışı durum, kadın tarafından görüntülendi ve kısa sürede viral oldu.
Birbirinden ilginç videoların paylaşıldığı sosyal medyada yine ilginç bir video paylaşıldı.
ODANIN PENCERELERİ STADYUMA AÇILIYOR
Ailesiyle birlikte Blackpool'da bir otel rezervasyonu yapan kadın, odaya girdiğinde pencerelerinin bir stadyuma açıldığını görüntüledi. O anlar ise kısa sürede viral oldu.
KISA SÜREDE VİRAL OLDU
Sosyal medyada kısa sürede viral olan söz konusu videoya bazı kullanıcılar tarafından, "Burda ne güzel maç izlenir", "Çok iyi ya", "Çocukların yerinde olmak isterdim" şeklinde yorumlar yapıldı.