Osmaniye'de Sarısu Kanyonu Doğa Severleri Ağırlıyor

OSMANİYE'nin Amanos Dağları eteklerinde yer alan ve doğaseverlerin ilgisini çeken Sarısu Kanyonu, eşsiz doğa güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yaklaşık 7 kilometrelik parkur üzerinde yer alan ve en büyüğü 30 metreden dökülen 10 şelale, bölgeye gelen misafirleri etkisi altına alıyor.

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla kanyoning ve dağcılık yöntemleri kullanılarak ilk kez geçilerek keşfi yapılan, halk arasında Sarısu olarak bilinen kanyon turkuaz renkli suyu ve kükürt oluşumlarıyla dikkat çekiyor. Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de kanyonu ziyaret ederek, doğa turizmi açısından büyük önem taşıyan bu bölgeyle ilgili projeleri yerinde inceledi. Başkan Çenet, kanyonun hemen yakınında yer alan Karaçay Şelalesi'ne yapılan yürüyüş yolu projesinin Aralık ayına kadar tamamlanacağını belirterek, "Bu iki bölge birbirine çok yakın konumda. Buraya yapılacak projelerle ilimiz doğa turizmine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Başkan İbrahim Çenet ve beraberindeki ekip, iki yamacın kayalıkları arasından vadiye karışan kükürtlü su kaynaklarının oluşturduğu Üç Su Şelalesi'ni de yerinde inceledi. Kanyon geçişi sırasında dağcılık ve zipline yöntemleriyle 30 metrelik şelaleden güvenli iniş gerçekleştiren Başkan Çenet, bölgedeki kükürtlü su kaynaklarının analiz edilmesi için tahlil yapılması talimatı verdi.

Başkan Çenet, "Sarısu Kanyonu ve Karaçay Şelalesi, Osmaniye'nin doğa turizmi potansiyelini artıracak iki önemli merkezdir. Yapacağımız altyapı ve tanıtım çalışmalarıyla bu güzellikleri hemşerilerimizin ve tüm doğaseverlerin hizmetine sunacağız" dedi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,