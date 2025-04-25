Osmaniye'de 23 Nisan Coşkusu: Çocuk ve Uçurtma Şenliği

OSMANİYE Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl da geleneksel hale gelen Çocuk ve Uçurtma Şenliği büyük bir coşkuyla kutlandı.

Binlerce vatandaşın katılımıyla Karaçay Doğa Parkı'nda gerçekleştirilen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında sahne alan müzikli çocuk tiyatrosu, mini konserler ve halk kültürünün önemli öğelerinden olan Aşuk ile Maşuk gösterileri, çocuklara ve ailelerine eğlenceli anlar yaşattı. Şenlik alanında kurulan stantlarda yüz boyama etkinlikleri düzenlenirken, çocuklara balon ve uçurtma dağıtıldı. Geleneksel çocuk oyunları ve çeşitli sportif etkinliklere katılan minikler gönüllerince eğlendi. Günün ilerleyen saatlerinde rüzgarın da etkisiyle birlikte gökyüzünü süsleyen binlerce uçurtma, izleyenlere görsel şölen yaşattı.

'OSMANİYE'Yİ BİRLİKTE SÜSLEYECEĞİZ'

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet şenlik alanında yaptığı konuşmasında, "Çocuklarımızın yüzündeki gülüşünü, o güzel yürekleri ve gözleriyle bakışını dünyada hiçbir şeye değişmeyiz. Onlar bizim yarınlarımız, geleceğimiz ve ülkemizin teminatıdır. Bütün çocuklarımızı gözlerinden öpüyor, Onları yetiştiren anne ve babalarına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Osmaniye her hizmetin en iyisine layık, en iyisini hak ediyor. Uçurtmalar gökyüzünü süsledi, Osmaniye'yi biz süsleyeceğiz. Çalışacağız, yapacağız. Daha nice böylesi güzel etkinliklere birlikte imza atacağız. Teşekkürler Osmaniyem" diye konuştu.

23 Nisan Çocuk ve Uçurtma şenliği etkinlikleri kapsamında Osmaniye Belediyesi tarafından çocukları sportif faaliyetlere yönlendirmek amacıyla futbol, bocce, dart ve paten yarışmaları düzenlendi. Yarışmalara yoğun ilgi gösteren çocuklar, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan yarışmaların tamamlanmasıyla birlikte dereceye girenlere Osmaniye Belediyesi tarafından madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,