Ordu'da Yüksek Kesimlere Kar Yağdı

Ordu'da Yüksek Kesimlere Kar Yağdı
Ordu'da havaların soğumasıyla birlikte 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve çevresindeki köylere ilk kar düştü. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü bölgelerde kar beyaza bürüdü.

ORDU'da havaların soğumasıyla birlikte 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve yüksek kesimlerdeki köylere ilk kar düştü.

Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve yüksek kesimlerdeki köylerde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 3 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimli bölgelere kar yağdı. Yağan karla birlikte birçok nokta beyaza büründü. Kent merkezinde ise aralıklarla sağanak etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
