Ordu'da Yüksek Kesimlere Kar Yağdı
Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve yüksek kesimlerdeki köylerde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 3 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimli bölgelere kar yağdı. Yağan karla birlikte birçok nokta beyaza büründü. Kent merkezinde ise aralıklarla sağanak etkisini sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam