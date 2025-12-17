Ordu'da Kar Yağışı Yaylacıları Dönüşe Geçirdi

ORDU'da son 1 haftadır özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, yaylalardaki çobanlar da sürüleri ile birlikte dönüş yolculuğuna geçti.

Kentin yüksek kesimleri ile yaylaları, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Bölgede yaylacılık geleneğini sürdüren çobanlar da çetin hava şartları nedeniyle sürüleri ile birlikte kışlaklara dönüyor. Kabadüz ilçesi Turnalık Yaylası'ndan 200 koyunu ile birlikte dönüşe geçen Hasan Çapa (37), "Hava şartları zorlaştığı için yayladan iniyoruz. Sürümüzü, Altınordu ilçesi Sağırlı Mahallesi'ne götürmek için sabah erkenden yola çıktık. Artık yayla olayı bahara kadar bizim için sonlandı. Yayla sezonunu bitirdik" diye konuştu. Diğer yandan belediye ve karla mücadele ekipleri, çobanların güzergahındaki karlı yolları açarak önlem aldı.