Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Isparta'dan gelen gönüllü öğrenciler, Karasu sahilinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Proje sayesinde gençler, doğa günü etkinliğiyle çevre bilincini oluştururken aynı zamanda kültürel ve tarihi yerleri gezme fırsatı da buldu.

Önce gezdiler sonra sahili temizlediler

SAKARYA - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Anadoluyuz Biz' projesi çerçevesinde Isparta'dan Sakarya'ya gelen gönüllü öğrenciler, Karasu sahilinde çevre temizliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen 'Anadoluyuz Biz' projesi çerçevesinde Isparta'dan 45 gönüllü öğrenci Sakarya'ya geldi. Karasu'da doğal güzellikleri ziyaret eden öğrenciler, programlarının doğa günü etkinliğinde ilçenin sahilinde çevre temizliği yaptı. Etkinliğe ev sahipliği yapan Karasu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kemal Ataç, "Bakanlık projemiz çerçevsinde 45 öğrencimizi ağırladık. Gençlerimiz, çevre bilincini oluşturmak açısından çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Önemli olan doğayı kirletmemek ama bu temizlik etkinliği ile bir mesaj verilmek istendi" dedi.

"Kültürel ve tarihi yerleri gezmiş oluyorlar"

Proje Koordinatörü Ayben Karlı, "Isparta'dan gelen gençlerimiz Sakarya'da başka insanlara dokunuyorlar. Aynı zamanda kültürel ve tarihi yerleri gezmiş oluyorlar bu durumda onlara bir çok yönden avantaj sağlıyor" derken projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten gönüllü öğrenci Senanur Kartal, "Proje bize fırsat olarak verildi bizde değerlendirdik. Çok eğlenceli bir proje çevre temizliği bilinci ediniyoruz hem de küçüklere örnek olmak için bu projeye katılmak istedik" diye konuştu.