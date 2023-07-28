Muğla'da yalnız yaşayan 81 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Yüksel Cankat evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Cankat için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvuruldu. Polis ekipleri evde hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Muğla'nın Datça ilçesinde yalnız yaşayan 81 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
İskele Mahallesi'nde yaşayan Yüksel Cankat'tan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Eve giden polis ekipleri, kadının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Cankat'ın cenazesi Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Yaşam