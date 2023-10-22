Merkezefendi Belediyesi 'Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'ni açıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 'Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi' yarın hizmete açılıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 'Tüm hemşehrilerimi merkezimizin açılışına bekliyorum' dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 'Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi' yarın hizmete açılıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Tüm hemşehrilerimi merkezimizin açılışına bekliyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki yapısal projelerine tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 'Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi' hizmete hazır. Merkezefendili gençlerin sosyal, eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilçeye kazandırılan merkez için 23 Ekim Pazartesi günü(yarın) saat 15.00'te açılış töreni düzenlenecek.

"TÜM HEMŞEHRİLERİMİ AÇILIŞIMIZA BEKLİYORUM"

Gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Doğan, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünden ilham alarak Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde inşasını tamamladığımız Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezimiz hizmete hazır. Tüm hemşehrilerimi ilçemize kazandırdığımız merkezimizin açılışına bekliyorum" diye konuştu.

PROJE DETAYLARI

1200 metrekarelik alana sahip, üç kattan oluşan 'Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'nde modern eğitim sınıfları, kişisel gelişim ve hobi atölyeleri, sosyal alanı, kütüphanesi, kafeteryası, fuaye alanı, 100 kişilik seminer salonu, bireysel ve grup çalışma odaları bulunuyor. Merkezde ayrıca kültür, sanat ve spor etkinlikleri de rahatlıkla yapılabilecek.