Marmaris İçmeler Mahallesi'ne 23 palmiye ağacı dikiliyor

Marmaris Belediyesi, İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi'ne 23 palmiye ağacı dikmek için çalışma başlattı. Geçen yıl yapılan peyzaj çalışmalarının ardından ikinci tur ağaç dikimi gerçekleştiriliyor.

Marmaris Belediyesi tarafından İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi'ne 23 palmiye ağacı daha dikilmesi için çalışma başlatıldı.

Geçen yıl yaz başında İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi, Fen İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar sonucunda yeni yüzüne kavuşmuştu. Ardından peyzaj çalışmaları için devreye Park ve Bahçeler Müdürlüğü girmişti. Çalışmalar kapsamında orta refüje 14 palmiye ağacı dikilirken, başka bitkilerle de yeşillendirme çalışmaları sürdürülmüştü.

Peyzaj çalışmaları kapsamında sonbahar mevsimiyle birlikte 2. tur ağaç dikimine geçildi. Dün başlatılan çalışmayla Atatürk Caddesi'nin, Cumhuriyet Caddesi ayrımına kadar olan bölümüne 23 palmiye ağacı dikilecek.

Bölgeyi kontrollü olarak araç trafiğine kapatan ekipler, vinç yardımıyla titiz bir çalışma yürüterek ağaçları toprakla buluşturdu.