Manisa Turgutlu'da Makilik Alanda Çıkan Yangın Söndürülmeye Çalışılıyor
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Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek veriyor.
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Avşar Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ile yangın söndürme çalışması başlattı.
Çalışmalara, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek veriyor.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Yaşam