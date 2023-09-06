Manisa'da Avni Gemicioğlu Caddesi'nde 2. etap düzenlemesi tamamlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Avni Gemicioğlu Caddesi'nde başlatılan 2. etap prestij cadde düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Daire Başkanları Kurtuluş Kuruçay ve Uğur Topkaya ile birlikte devam eden çalışmaları inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve teknik ekipler ile birlikte 2. Etap prestij cadde düzenlemeleri gerçekleştirilen Avni Gemicioğlu Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Asfalt çalışmalarının yanı sıra aydınlatma direklerinin montajının da devam ettiği caddede esnaf ve vatandaşları bilgilendiren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Avni Gemicioğlu Caddesi'nin yenilenen yüzüyle hayırlı olmasını diledi.

Avni Gemicioğlu Caddesi 2. Etap prestij projesinde incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Avni Gemicioğlu Caddemizin devamında Barış Manço Meydanı ve Kenzi Caddesi Kavşağına kadar olan kısımda asfalt çalışmalarına başladık. Avni Gemicioğlu Caddesi ile İbrahim Gökçen Bulvarının kesiştiği noktada yine Avni Gemicioğlu Caddesi ile Kenzi Caddesinin kesiştiği noktaya kadar olan kısımda çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde şehir merkezinde prestij cadde çalışmalarımız devam edecek. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarına müteakip, biz de Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde 17 ilçede prestij cadde yapımlarına hızla devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Avni Gemicioğlu Caddesi'nde başlatmış olduğumuz 2. etap prestij cadde çalışmasında sona geldik. Artık asfalt dökümündeyiz. Birkaç güne kadar çalışmalar tamamlanacak. Kenzi Caddesi ile İbrahim Gökçen Bulvarı arasında kalan kısımda öncelikle kaldırımlarımızı yaptık, burada Salihli'deki Beton Boru ve Büz Fabrikası'nda kendi ürettiğimiz taşları kullanıyoruz. Aydınlatma direklerimizin montajını tamamlamak üzereyiz. Aynı zamanda burada bulunan Barış Manço Meydanı'nda da yenilemelerimizi yaptık. Burada insanların gündüz ve gece, ışıl ışıl parlayan caddelerinde rahat vakit geçirebilecekleri bir meydan kazandırdık. Meydana oturma gruplarını ve çöp kovalarını da koyduktan sonra hizmete sunacağız. Manisalı hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA