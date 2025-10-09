Haberler

Mahalle kuaförüne giden genç kız fiyatı duyunca isyan etti

Mahalle kuaföründe ombre yaptırmak isteyen bir kadın, kendisine verilen 16 bin TL'lik fiyat karşısında şaşkınlık yaşadı. "Fiyat algımızı yitirdiğimizi düşünüyorum" diyen kadın, sosyal medyada tepkisini dile getirdi.

Son dönemde artan kuaför ücretleri sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu. Bir kullanıcı, "mahalle kuaföründe ombre yaptırmak" istediğini belirterek yaşadığı fiyat şokunu paylaştı.

"16 BİR LİRA İSTEDİLER"

Kadın, "Geçen gün saçıma ombre attırmak için bir kuaföre uğradım. Mahalle arasında, samimi bir yerdi. Fakat bana 16 bin TL fiyat çıkardılar. Bu fiyat sizce normal mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"FİYAT ALĞIMIZI YİTİRDİK"

Müşteri, işlemin 4-5 saat sürdüğünü ve emeğe saygı duyduğunu belirtse de, "16 bin TL gerçekten çok yüksek geldi. Fiyat algımızı yitirdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kadının paylaşımı kısa sürede çok sayıda tepki alırken "artık saç yaptırmak lüks haline geldi" yorumları yapıldı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıJY:

GÜZEL KARI.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNusret Ocaktürk:

Velehi Avrad güzeldir hele mamo

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıHuseyin:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Fiyati sormak için video çekmiş. Bizim buralarda saç sakal yıkama yağlama masaj 400 lira

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
