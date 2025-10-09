Mahalle kuaförüne giden genç kız fiyatı duyunca isyan etti

Son dönemde artan kuaför ücretleri sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu. Bir kullanıcı, "mahalle kuaföründe ombre yaptırmak" istediğini belirterek yaşadığı fiyat şokunu paylaştı.

"16 BİR LİRA İSTEDİLER"

Kadın, "Geçen gün saçıma ombre attırmak için bir kuaföre uğradım. Mahalle arasında, samimi bir yerdi. Fakat bana 16 bin TL fiyat çıkardılar. Bu fiyat sizce normal mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"FİYAT ALĞIMIZI YİTİRDİK"

Müşteri, işlemin 4-5 saat sürdüğünü ve emeğe saygı duyduğunu belirtse de, "16 bin TL gerçekten çok yüksek geldi. Fiyat algımızı yitirdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kadının paylaşımı kısa sürede çok sayıda tepki alırken "artık saç yaptırmak lüks haline geldi" yorumları yapıldı.