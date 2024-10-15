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Mağaza vitrininde canlı manken dönemi

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Konya'da bir giyim mağazası, alışveriş deneyimini daha ilgi çekici hale getirmek için canlı manken kullanmaya başladı.

Konya'da yer alan bir giyim mağazası, alışveriş dünyasında çığır açan bir yeniliğe imza attı. Alışveriş deneyimini daha ilgi çekici hale getirmek ve müşterileri çekmek amacıyla başlatılan söz konusu yenilik ile mağaza, vitrinlerinde canlı manken kullanmaya başladı.

KIYAFETİ CAMA VURARAK TANITTI

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde canlı mankenin, mağaza vitrini önünden biri geçtiği esnada cama vurduğu görüldü. Daha sonrasında ise kendi etrafında dönen canlı manken, potansiyel müşteriye üzerindeki kıyafeti tanıttı.

Söz konusu yenilikçi yaklaşımın, alışveriş dünyasında gelecekte daha fazla deneyimlenmesi öngörülüyor.

Mağaza vitrininde canlı manken dönemi
Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam

Alışveriş Ekonomi Yaşam Konya

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Yorumlar (1)

Martin Sikertel:

Ne ot yiyeceklerini şaşırdılar.

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