Kurban Bayramı Öncesi Tarsus'ta Bıçakçılarda Yoğunluk

Kurban Bayramı Öncesi Tarsus'ta Bıçakçılarda Yoğunluk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle bıçakçılarda yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, et kesiminde kullanacakları bıçaklarını biletmek için ustalara getiriyor. Bıçakların fiyatları 150 ile 750 TL arasında değişiyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle bıçakçılarda yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların et kesim kurban kesim doğrama amaçlı kullandıkları mutfak aletlerinden bıçaklar bilenmek üzere ustalara veriliyor. Geleneksel yöntemlere bilenen bıçaklar, kurban kesimine hazır hale getiriliyor. Kesici aletler 150 ile 750 TL arasında değişen fiyatlarla bileniyor.

40 yıllık bıçak ustası Durmuş Binay, Kurban Bayramı yaklaşması nedeniyle vatandaşların getirdikleri bıçakları bileyerek kendilerine hazır hale getiriyoruz. Bıçakların durumuna, büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor. Geçen yıla göre daha fazla yoğunluk var dedi. Bıçakların ustaya getiren Mehmet Altıboğa ise, Her yıl olduğu gibi yine bıçaklarımızı Tarsus'un sanatkarı Durmuş ustaya getirdik işlerimizin yoğunluğundan dolayı bugüne kaldık İnşallah bıçaklarımızı jilet gibi yapacak diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Çin lideri Xi Jinping ile görüşen Trump'tan ilk mesaj: Çok olumlu geçti, beni Pekin'e davet etti

Çin lideri ile görüşen Trump'tan ilk mesaj geldi
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...

Başkan Gülpınar "Kabahat müdürde" dedi, işin aslı sonra anlaşıldı
Eyüpspor'dan büyük sürpriz! Arda Turan'ın koltuğuna Selçuk Şahin geçti

Eyüpspor'dan büyük sürpriz! İşte Arda'nın yerine geçen isim
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.