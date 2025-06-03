Kurban Bayramı Öncesi Kadıköy'de Vatandaşlar Bayramı ve Kurban Fiyatlarını Değerlendirdi

Kurban Bayramı Öncesi Kadıköy'de Vatandaşlar Bayramı ve Kurban Fiyatlarını Değerlendirdi
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Kurban Bayramı öncesi Kadıköy'de vatandaşlara bayramın anlamı ve kurban fiyatları sorduk. Bazıları bayramın eski coşkusunun kalmadığını, ekonomik zorluklar nedeniyle kurban kesmenin zorlaştığını belirtirken; bazıları ise bayramı aileyle geçirip kurban keseceklerini söyledi. Fiyatların yüksekliği ortak şikayet konusu oldu.

Kurban Bayramı, İslam dininde paylaşmanın, ibadetin ve dayanışmanın ön planda olduğu önemli bir bayramdır. Bayramda kurban kesmek, hem Allah'a yakınlaşma hem de ihtiyaç sahiplerine yardım etme amacı taşır. Sokak röportajımızda edindiğimiz bilgilere göre son yıllarda artan ekonomik sıkıntılar ve canlı hayvan fiyatlarının yükselmesi, birçok kişinin kurban kesme imkanını zorlaştırıyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken, Müslüman aleminin önemli bayramı için hazırlıklar başladı. Tatil için memleketlerine gidenler olurken, kurban kesip ibadetini yerine getirenler de var. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle kurban kesemeyen vatandaşlar da dikkat çekiyor. Sokakta yaptığımız röportajlarda birçok kişi bayramın eskisi gibi olmadığını ve maddi manevi zorlukların arttığını dile getirdi.

Kurban Bayramı Öncesi Kadıköy'de Vatandaşlar Bayramı ve Kurban Fiyatlarını Değerlendirdi

BAYRAMIN MANEVİ VE SOSYAL ANLAMI

Bazı vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesip bayramı aileleriyle birlikte kutlayacağını ifade etti. Bayramın sadece kurban kesmek olmadığını, paylaşma, hoşgörü, aile bağlarını güçlendirme ve insanları bir araya getirme gibi önemli anlamlar taşıdığını vurgulayan görüşler de öne çıktı. Öte yandan, kurban kesmeye inanmadığını söyleyen bir vatandaş ise bayramın kendisi için diğer günlerden farkı olmadığını belirtti.

KURBAN FİYATLARI VE EKONOMİK ZORLUKLAR

Kurban fiyatları hakkında ise çoğu vatandaş, fiyatların oldukça yüksek olduğunu ve bu durumun kurban kesmeyi zorlaştırdığını ifade etti. Artan fiyatlar nedeniyle ekonomik gücün kurban kesmeye yetmediği yönünde şikayetler öne çıktı.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Yaşam
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