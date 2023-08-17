Kumluca'da Plastik Atıkla Beslenen Leylekler Doğal Yaşam Alanına Bırakıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde plastik atıkla beslendiği için bitkin düşen 2'si yavru 3 leylek, 1 ay süren bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kumluca'da vatandaşlar sokakta bulduğu bitkin haldeki leyleği belediyenin sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine getirdi. Leyleği getirenler yetkililere Eski Cami Mahallesi'ndeki aydınlatma direğindeki yuvadaki 2 yavru leyleğin de bitkin ve hasta göründüğünü belirtti. Belediye personeli yuvadaki leylekleri alıp, merkeze götürdü. Korumaya alınan leyleklerin, Sarnıç Tepesi Hayvanat Bahçesi'ndeki geçici yuvasında 1 ay bakım ve tedavisi yapıldı. Kumluca Belediyesi Veteriner Hekimi Sinan Ulusoy, 'Vatandaşlarımızın getirdiği yetişkin leylekte beslenme yetersizliği belirledik. Yavru leyleklerin de anneleri tarafından plastik atıkla beslendiklerini belirledik. Plastikleri anne leyleğimizin solucan, yılan gibi şeylere benzettiğini düşünüyoruz. Tedavinin ardından leylekleri doğal yaşam alanlarına bıraktıkö dedi. (DHA)